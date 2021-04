La RD Congo face aux défis économiques : "Les richesses ne profitent pas aux Congolais"

France 24 • 19/04/2021 à 14:47

Cuivre, zinc, diamants et surtout cobalt, dont elle est le premier producteur mondial : comment la République démocratique du Congo, dotée d'autant de richesses, peut-elle voir autant de ses habitants vivre avec moins d'un dollar par jour ? C'est là le fruit de "mauvais choix" pris vers la fin des années 1990, et lesquels doivent donner lieu à des réformes économiques, que nous expose notre invité Albert Yuma Mulimbi. Il est président de la Gecamines et de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).