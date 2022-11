La pauvreté s'aggrave en France : le rapport accablant du Secours catholique

information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 18:23

Politique, en partenariat avec slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani revient sur le rapport du Secours Catholique : moins de 5 euros, c’est ce qu’il reste par jour pour la moitié des personnes accueillies par l’association. Celles en situation d’extrême pauvreté augmentent également. Le gouvernement met fin à la ristourne à la pompe. Roselyne Febvre revient sur ces sujets avec Catherine Tricot de la revue Regards, Neila Latrous de France Info et Stephane Vernay de Ouest France.