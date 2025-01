La Moldavie déchirée entre aspirations européennes et nostalgie de l'époque soviétique

information fournie par France 24 • 09/01/2025 à 11:39

En Moldavie, la présidente pro-européenne Maia Sandu a été réélue de justesse pour un second mandat au mois de novembre. Une victoire en partie due au vote de la diaspora, largement pro-européenne, qui représente près d'un tiers de la population moldave et 20% de l'électorat. Mais dans le pays, une partie de la population reste attachée à son passé soviétique et dénonce le résultat du scrutin. Les autorités dénoncent, elles, une tentative d'ingérence russe. Un sujet sensible, qui divise au sein même des familles. Reportage de notre correspondante.