La "fracture sociale persiste" en France, selon l'Observatoire des inégalités

information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 10:53

Un rapport publié le 8 juin confirme que malgré un taux de chômage au plus bas depuis 40 ans, de fortes disparités existent entre classes sociales. Les inégalités ne se limitent pas aux revenus et à l'accès à l'emploi, elles se retrouvent aussi dans l'accès à l'éducation, aux loisirs et à la santé. Les plus démunis ont le sentiment que le "progrès ne bénéficie qu'à une certaine France d'en-haut", s'alarme Louis Maurin, le directeur de l'Observatoire des inégalités qui pointe le risque d'une "accumulation de rancœurs".