information fournie par France 24 • 15/08/2023 à 17:27

Au Nigeria près de 4 millions et demi de personnes risquent de souffrir d'une grave insécurité alimentaire en cette période de soudure. Les États les plus menacés sont ceux de Borno, Adamawa et Yobé. Notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis, s'est rendu à Monguno dans l'État de Borno.