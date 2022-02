La diva malienne Oumou Sangaré dévoile l'album "Timbuktu" et continue de s'engager pour le Wassulu

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 17:45

Elle porte le Mali, et plus particulièrement sa région du Wassulu, sur les scènes du monde. La diva à la voix unique, Oumou Sangaré, présente son nouvel opus "Timbuktu", un album intime qui mêle rythmes africains traditionnels et blues, et elle aborde ses débuts au cinéma. Également diva des sans-voix, elle évoque sa volonté de faire (re)découvrir sa région natale et la richesse culturelle de Yanfolila grâce au Festival Fiwa qui se tient du 3 au 5 mars.