La désinformation se propage à très grande vitesse

information fournie par France 24 • 05/06/2024 à 10:43

La désinformation était identifiée il y a quelques mois par le Forum économique mondial comme la principale menace pesant sur nos économies. Le rapport avait bien vu, tant les manipulations et fausses informations semblent se multiplier et se propager ces derniers mois. Cette semaine, Microsoft a alerté la France sur une campagne de désinformation visant à déstabiliser l’organisation des JO. Le coût économique de ces fake news est astronomique, probablement bien supérieur aux 78 milliards de dollars évalués par l’université de Baltimore et l'entreprise de cybersécurité CHEQ en 2019.