France 24 • 31/05/2021 à 16:22

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", nous accueillons deux femmes de passion. La chanteuse belgo-congolaise Amanda Malela nous livre son premier album solo "Luv is God". Et la directrice de créations Anna-Alix Koffi, fondatrice de la revue "Something We Africans Got", évoque l'actualité de l'art contemporain africain, notamment au Quai Branly à Paris.