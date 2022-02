La colère face aux dérives de l'Autorité palestinienne

information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 15:30

Le 24 juin 2021, l'activiste palestinien Nizar Banat meurt sous les coups portés par les membres des forces de sécurité palestiniennes venues l’interpeller au domicile familial. Cet opposant politique critiquait avec force la corruption qui gangrène l’Autorité palestinienne. Sa mort a eu un effet catalyseur dans les Territoires palestiniens : des manifestants fustigent le pouvoir incarné par le parti Fatah et Mahmoud Abbas, 86 ans. Le président de l’Autorité palestinienne, qui s’accroche à son fauteuil, vient juste d’annuler les premières élections prévues depuis 16 ans. Gwendoline Debono et Laurent Van der Stockt sont allés à la rencontre de ces Palestiniens qui racontent leur sentiment d’abandon et n’hésitent plus à dénoncer ouvertement leurs dirigeants.