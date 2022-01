La Chine face au reste du monde : un acteur incontournable

information fournie par France 24 • 14/01/2022 à 14:32

La Chine est-elle en guerre économique, et depuis quand ? Depuis 2012 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, ou depuis 1978 et le retour de Deng Xiaoping ? Éléments de réponse avec Emmanuel Lincot, sinologue et professeur à l'Institut catholique de Paris. Il vient de coécrire avec Emmanuel Véron "La Chine face au monde : une puissance résistible" (Éd. Capit Muscas) et "Chine et terre d'islam. Un milllénaire de géopolitique" (Presses Universitaires de France).