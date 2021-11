"La Biélorussie, et le chantage aux migrants"

information fournie par France 24 • 09/11/2021 à 07:50

A la Une de la presse, ce mardi 9 novembre, l’aggravation des tensions à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des militaires portugais accusés de trafic de drogue, d’or et de diamants volés en République centrafricaine. Le premier débat des candidats LR à la présidentielle. Le «mea culpa» de l’Eglise de France, pour les agressions sexuelles commises en son sein. Et les témoignages de femmes accusant l’ancien journaliste vedette PPDA de harcèlement et de violences sexuelles.