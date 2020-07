La BCE va-t-elle devenir plus verte ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 13/07/2020 à 14:05

Christine Lagarde, dans l'entretien qu'elle a donné au Financial Times, dit clairement qu'elle veut verdir l'action de la BCE. Est-ce la première fois qu'une grand banque centrale s'engage à réaliser des opérations plus vertes en luttant contre le changement climatique ? Quand et comment la BCE peut-elle s'y prendre dans les faits ? Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 13 juillet 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com