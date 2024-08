information fournie par France 24 • 20/08/2024 à 12:32

L'Ukraine a ordonné lundi l'évacuation des familles avec enfants de Pokrovsk et ses alentours, alors que les forces russes ne cessent de progresser vers cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Plus de 53.000 personnes dont près de 4.000 enfants vivent dans cette agglomération située non loin de la ligne de front orientale de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur sur Telegram.