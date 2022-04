information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 15:21

Venu à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Otan, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a réclamé "trois choses : des armes, des armes et des armes" "Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées".