L’Ukraine au cœur de la rentrée européenne : escalade ou solution de paix ?

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 11:13

La guerre en Ukraine dure malheureusement depuis plus de deux ans et demi. Ce conflit n’est-il pas en train de connaître un basculement, et dans quel sens ? Vers une guerre plus intense, alors que l’armée ukrainienne a réalisé cet été une percée dans le territoire russe, dans la région de Koursk, et que les drones russes s’invitent de plus en plus dans l’espace aérien européen et de l’OTAN, en Lettonie, en Roumanie et en Pologne ? L'Iran est par ailleurs soupçonné de livrer des missiles balistiques à la Russie. Mais est-ce que ce conflit pourrait, au contraire, basculer plus vite que prévu vers la paix ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite que la Russie participe au prochain sommet pour la paix cet automne, et au sein de l’Union européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé une accélération des pourparlers.