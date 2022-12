L'ONU pointe le soutien du Rwanda aux rebelles du M23

information fournie par France 24 • 23/12/2022 à 15:27

En République Démocratique du Congo, le Rwanda est accusé d’avoir mené des opérations militaires dans l’est du pays. C’est ce qu’affirme un nouveau rapport des experts de l'ONU. Pas encore publié, il a déjà fuité. Depuis fin octobre, les rebelles du M23 ont repris les armes et occupent de larges parties du territoire de Rutshuru et quelques localités de Nyiragongo. Les autorités congolaises dénoncent depuis le début des affrontements le soutien rwandais au M23. Notre correspondante Aurélie Bazzara-Kibangula a pu consulter ce rapport et nous en livre les détails.