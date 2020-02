L'ONGI Human Rights Watch alerte sur le nombre de victimes des djihadistes au Mali en 2019

France 24 • 10/02/2020 à 15:14

2019 marque la période la plus meurtrière pour la population malienne, depuis qu'elle est victime de rivalités entre communautés résultant de violences djihadistes. L'ONGI Human Rights Watch fait état de plus de 456 morts au Mali depuis l'année dernière, sans compter les victimes de violences djihadistes des autres pays du Sahel, comme le Niger et le Burkina Faso.