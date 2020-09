France 24 • 22/09/2020 à 11:15

C'est une rentrée sur les chapeaux de roues pour l'industrie du vélo. Depuis le confinement, les délais pour les livraisons ou les réparations de deux roues s'allongent. Il faut dire que Français et Européens se ruent sur les cycles, vus comme une alternative aux transports en commun et surtout aussi à la voiture. Gouvernements et collectivités cherchent à accompagner ce boom.