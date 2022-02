"L'homme qui arrêta le désert", l'histoire de Yacouba Sawadogo contée par Damien Deville

information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 13:49

Son nom signifie "faiseur de pluie". Yacouba Sawadogo a ramené la vie dans son village aride de Gourga, aux portes du Sahel. Alors qu'au début des années 80, tout semblait perdu, une grande sécheresse décimait les troupeaux et contraignait les familles à l'exil, il a fait le choix de quitter son emploi lucratif de commerçant à la ville pour retourner à la terre. Après 40 années d'efforts, ce paysan burkinabè a réussi à refertiliser les sols, notamment grâce à la technique ancestrale du zaï. Aujourd'hui, sa forêt contient plus de 90 différentes espèces d'arbres et des plantes médicinales qu'il distribue à sa communauté. Son histoire et son héritage font l'objet d'un livre coécrit avec l'anthropologue et géographe Damien Deville, "L'homme qui arrêta le désert" (Éditions Tana). Un témoignage nécessaire et plein d’espoir.