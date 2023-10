L’exode des Arméniens du Haut-Karabakh : "lâcher les Arméniens c’est aussi lâcher des valeurs"

information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 15:25

L’exode des Arméniens du Haut-Karabakh s’accélère. Plus de 100.000 Arméniens ont déjà quitté le territoire séparatiste contrôlé par l’Azerbaïdjan. Que vont devenir ces Arméniens qui ont tout laissé derrière eux ? Comment la France, l’Europe peuvent-elles venir en aide ? Pour Claire Mouradian, historienne, directrice de recherches au CNRS, enseignante à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) et invitée de France 24, "la France a une compétence en droit international et peut intervenir quand il y a les violations patentes des droits de l’Homme, un crime d’épuration ethnique, la France a des possibilités." Explications