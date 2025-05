L'exécutif planche toujours sur le budget, les taxis toujours en colère

information fournie par France 24 • 28/05/2025 à 00:12

Les taxis étaient toujours mobilisés ce mardi après que François Bayrou a annoncé vouloir faire 300 millions € d'économies sur le transport sanitaire. Cette colère se nourrit aussi de la concurrence que la profession subit des VTC.

Mais l'agacement des chauffeurs de taxi n'est sans doute que le premier chapitre des protestations à venir, alors que le gouvernement planche toujours sur le budget 2026 et cherche à économiser 40 milliards € dès l'année prochaine. Le Premier ministre a prévenu qu'il allait demander "des efforts" à l'ensemble de la population, alors que le poids des intérêts de la dette ne cesse de croître dans le budget de la France, et devrait représenter 6,6% des recettes fiscales de 2026. Et la bonne santé du tourisme, qui bénéficie d'un "effet Trump" et du report des touristes qui avaient l'intention de visiter les Etats-Unis au bénéfice de la France, ne suffira pas à redresser les comptes.