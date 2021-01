L'euro toujours plus haut ?

Ecorama • 25/01/2021 à 14:53

Après une sensible appréciation en 2020, l'euro marque le pas depuis le début de l'année. La faute aux retards des campagnes de vaccination et aux reconfinements en Europe ? A quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois ? Le point de vue de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 25 janvier 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com