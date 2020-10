L'Espagne, nouveau maillon faible économique de l'Europe

France 24 • 20/10/2020 à 10:00

Le risque d'un effondrement de l'économie espagnole inquiète les dirigeants européens au plus haut point. Déjà fortement touchée par la première vague de la pandémie, avec une croissance en chute du près de 18 % au deuxième trimestre, l'Espagne est fortement menacée par la deuxième vague de Covid-19 et les nouvelles mesures sanitaires prises dans plusieurs régions. Le pays aura plus que jamais besoin du plan de sauvetage européen pour relancer son économie.