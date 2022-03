L'économie russe déjà fortement touchée par les sanctions

information fournie par France 24 • 07/03/2022 à 09:08

Visa, Mastercard et American Express suspendent leurs activités en Russie. Il s'agit de la dernière série de sanctions qui visent le pays. Son économie est déjà durement touchée. La croissance pourrait se contracter de 12,5% à 15% selon plusieurs instituts sérieux. L'agence Moody's a abaissé dimanche sa note à Ca, soit la deuxième note la plus basse avant le défaut de paiement. Les États-Unis veulent aller encore plus loin et réfléchissent à un embargo sur le pétrole russe.