L'économie chinoise pâtit de la politique "zéro Covid" de Pékin

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 22:47

Les Chinois affichent leur ras-le-bol des confinements à répétition du pouvoir central, pour éviter que les cas de Covid-19 ne se propagent trop sur le territoire : les quarantaines et confinements à répétitions, concernant plusieurs millions de personnes à la fois, ont eu raison de leur patience. D'autant plus que les exportations chinoises ont connu en octobre leur premier repli depuis 2020, le chômage est en hausse et celui des jeunes atteint même les 20%.