L'avion de demain sera-t-il électrique?

France 24 • 16/02/2021 à 16:18

Bien que la plupart des avions soient cloués au sol à cause de la crise sanitaire, certains réfléchissent déjà à l'avenir de l'aviation, qui devra être plus respectueuse de l'environnement. Le premier avion électrique certifié par l'autorité européenne de la sécurité aérienne (EASA) est fabriqué en Slovénie. Avec lui, fini le kérosène, pas de bruit, pas de pollution en vol, mais il n'y a que deux places à bord et il n'a qu'une heure d'autonomie de vol... pour le moment.