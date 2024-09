L'ascension des cholitas indigènes de Bolivie

information fournie par France 24 • 05/09/2024 à 12:41

En Bolivie, les femmes cholitas ont longtemps été méprisées et victimes de discriminations. Il y a quarante ans, ces femmes vêtues de grandes robes traditionnelles, d’un chapeau melon et de longues nattes noires, étaient interdites de séjour dans les cinémas et certains restaurants. Depuis 2010 et l'inscription dans la Constitution de droits reconnus pour les femmes indigènes, elles ont connu des progrès sociaux sans précédents, jusqu’à parvenir à une véritable reconnaissance nationale. Elles prennent désormais toute la lumière, jusqu’aux plus hautes sphères médiatiques et politiques. Une véritable réussite, alors que la Bolivie demeure l’un des pays d’Amérique latine avec le taux de violence envers les femmes le plus élevé.