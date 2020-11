L'artiste Sammy Baloji exhume le passé colonial pour proposer un nouveau regard sur l'Histoire

France 24 • 30/11/2020 à 09:41

Son art est porteur de réflexion. Sammy Baloji questionne l'héritage colonial, épluche et recompose les archives dans un grand télescopage entre passé et présent. L'artiste plasticien expose à Paris, Venise, ou encore New York, vit en Belgique et se trouvait récemment en résidence artistique à la villa Médicis à Rome. Mais tout semble le ramener à sa matrice : la République démocratique du Congo. Né à Lubumbashi, il ne cesse d'explorer la me?moire et l'histoire de son pays d'origine.