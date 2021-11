information fournie par France 24 • 30/11/2021 à 15:01

Avec ses photocollages, Gaël Maski transcende les réalités sociales de la capitale de RD Congo, grâce à la la magie de l'imagination. Et il réinvente ainsi un nouveau monde pour les plus démunis. Invité de cette émission, il explique sa démarche artistique, son goût pour le symbolisme et sa volonté de sensibiliser sur des questions sociales.