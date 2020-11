L'après Trump... Avec Trump ?

France 24 • 09/11/2020 à 20:12

Aux États-Unis, l'un arrive, l'autre reste... Dès ce lundi, Joe Biden prépare son entrée en fonction - prévue le 20 janvier prochain - en désignant un groupe d'experts censés le guider dans la lutte contre le coronavirus. Donald Trump de son côté s'entête et fait comme s'il lui était encore possible de contester sa défaite et de s'accrocher au pouvoir. Pour preuve : entre deux tweets accusant les Démocrates de tricheries, le voilà qui félicite le laboratoire Pfizer pour son vaccin contre le Covid-19 et son effet dopant sur la bourse de New York. L'après-Trump se dessinera-t-il avec Trump ?