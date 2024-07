L'aide de l'Otan à l'Ukraine va t-elle changer la donne contre la Russie sur le plan militaire ?

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 13:46

Les pays membres de l'Otan ont annoncé à Kiev qu'ils lui verseraient 40 milliards d'euros d'aide financière en 2025. Un montant « minimum » qui pourra être révisé en fonction des besoins de l'Ukraine, et qui sera accompagné d'avions de combat F-16. Renaud Girard, grand reporter au Figaro, était l'invité de France 24 pour analyser le nouveau rapport de force que ces aides installent entre l'Ukraine et la Russie sur le terrain, et la volonté renouvelée de l'Ukraine d'intégrer l'Alliance atlantique.