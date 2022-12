information fournie par France 24 • 29/12/2022 à 08:31

A la Une de la presse, ce jeudi 29 décembre, l’accueil glacial réservé par la presse arabe au nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le nouveau rapport des Nations unies sur les agissements du groupe rebelle M23 et l’ingérence du Rwanda dans l’est du Congo-Kinshasa. Et les mots et les choses de 2022.