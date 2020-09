Khadija Sambe, la première sénégalaise surfeuse professionnelle qui veut présenter une équipe aux JO

France 24 • 14/09/2020 à 10:09

Khadija Sambe a grandi entre un village de pêcheurs et N'Gor, une île de surfeurs près de Dakar. Elle prend ses premières vagues à l'âge de 13 ans. Une passion qu'elle pratique alors en cachette, car ses parents s'y opposent. Aujourd'hui devenue la première surfeuse professionnelle de son pays, elle milite pour que les femmes africaines soient mieux représentées dans cette discipline, et veut former une équipe pour les prochains Jeux Olympiques.