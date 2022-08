Kenya : William Ruto élu président, scènes de chaos à la Commission électorale

information fournie par France 24 • 15/08/2022 à 22:50

Le président de la Commission électorale du Kenya a déclaré William Ruto vainqueur de l'élection présidentielle face à Raila Odinga, après six jours d'attente. Des scènes de chaos et de confusion ont suivi. Quatre des sept commissaires de l'IEBC ont tenu une conférence de presse pour annoncer qu'ils rejetaient ces résultats: "A cause du caractère opaque du processus, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des résultats annoncés". La commission a appelé les Kényans au "calme".