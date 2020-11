Kenya : la fertilisation in vitro, dernière chance de survie pour les rhinocéros blancs ?

France 24 • 05/11/2020 à 17:39

En tout et pour tout, il ne reste au monde plus que deux spécimens de rhinocéros blancs du Nord : Najin et Fatu, une mère et sa fille. Elles vivent sous haute surveillance au sein de la réserve Ol Pejeta, au Kenya, protégées des braconniers et des intrus. Leur reproduction est désormais impossible, faute de mâles encore en vie, mais tout espoir n'est pas perdu : grâce à la fécondation in vitro, des scientifiques espèrent pouvoir perpétuer leur sous-espèce. Un reportage de nos confrères de France 2, Marc de Chlavron, Baptiste Rimbert et Sylvain Barral.