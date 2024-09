Kamala Harris, la femme politique qui dérange la manosphère

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 16:50

On lui donnait le bon Dieu sans confession mais l’abbé Pierre n’était pas aussi formidable que ce que sa réputation prétendait. L’homme d’église engagé en faveur des plus démunis était aussi un agresseur sexuel. Les témoignages se multiplient et on découvre aujourd’hui que ses proches et l’église catholique savaient. Dans cette édition, on s’intéresse aussi à la campagne présidentielle aux États-Unis. Le milliardaire républicain Donald Trump s’oppose à une candidate qui est tout son inverse : femme, noire, issue de la classe moyenne. Dans le débat qui les opposés le 10 septembre, il s’est efforcé de nier la présence de Kamala Harris, allant ainsi dans le sens d’une partie de son électorat, celui d’internautes qui n’hésitent pas à recourir à des arguments misogynes pour discréditer la candidature de Kamala Harris.