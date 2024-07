Jugement porté par les médias "injuste" : "Biden a fait une bonne prestation" au sommet de l'OTAN

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 20:46

Le président américain Joe Biden, confronté à de vifs débats sur son acuité mentale, a assuré jeudi qu'il serait toujours capable, s'il était réélu, de "gérer" les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, dans trois ans. Le sommet des 75 ans d'existence de l'Otan a pris fin jeudi à Washington avec de nouveaux engagements en faveur de l'Ukraine, mais sans être parvenu à faire oublier l'âge de son hôte d'honneur, Joe Biden. Pendant près de trois jours, les dirigeants des 32 pays de l'Alliance atlantique ont multiplié les gages de soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. "Un grand succès", s'est félicité jeudi soir le président américain, 81 ans, lors d'une conférence de presse particulièrement attendue. La capacité physique et la fraîcheur mentale du président américain, candidat à sa réélection en novembre, n'ont pas cessé de hanter les couloirs du gigantesque Centre de conventions où s'est déroulé ce sommet de l'Otan à Washington. Décryptage avec Laurent Cohen-Tanugi, avocat aux barreaux de Paris et de New York.