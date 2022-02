Journée mondiale de lutte contre le cancer : le covid a causé beaucoup de retards de diagnostique

information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 15:04

Le 4 février se déroule la Journée mondiale contre le cancer. Organisée par l’Union internationale contre le cancer, elle permet de mettre l’accent sur un accès plus juste au soin, alors que les deux années de Covid-19 ont provoqué d’importantes perturbations dans le diagnostic et le suivi, et aussi d’évoquer les avancées de la recherche. François Goldwasser, Chef du service cancérologie de l'hôpital Cochin à Paris, était l'invité du jour de France 24.