Boursorama • 30/09/2020 à 16:14

Dans ce numéro du journal des biotechs, on fait le point sur la course au vaccin contre le covid-19 et l'actualité du secteur (et notamment l'envolée de Genfit lundi) avec Jamila El Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities.

L'entretien est consacré à Martin Stephan, directeur général délégué de Carbios. La biotech spécialisée dans le recyclage du plastique connaît un momentum très favorable en Bourse alors que la construction de son démonstrateur industriel vient de commencer.