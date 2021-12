information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 17:31

Le jour où Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon, aux côtés d'illustres personnages tels Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Pierre et Marie Curie, le polémiste Eric Zemmour invoque ces mêmes figures de l'Histoire de France pour justifier sa candidature à l'élection présidentielle. On va plus loin avec Virginie Herz, présentatrice d'ActuELLES sur France 24 et Zyad Limam d'Afrique Magazine.