Joe Biden et le "génocide" en Ukraine: "Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde"

information fournie par France 24 • 14/04/2022 à 07:44

A la Une de la presse, ce mercredi 13 avril, la volte-face de la Suède et de la Finlande, provoquée par la guerre en Ukraine, qui pourrait amener les deux pays nordiques à rejoindre l’Otan - dont la candidate à la présidentielle Marine Le Pen souhaite que la France quitte le commandement intégré. Les divergences entre Joe Biden et Emmanuel Macron sur l’emploi du mot «génocide» en Ukraine. Le dernier numéro du journal algérien Liberté. Et des implants péniens commandés par l’armée brésilienne.