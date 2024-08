information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 23:24

Naomi Akakpo porte-drapeau du Togo était dans le journal de l'Afrique de France 24. Elle nous a raconté son expérience de ses jeux et s'est montré plus déterminé que jamais à porter haut les couleurs de son pays et revivre de nouvelles olympiades avec les jeux olympiques de 2028 à Los Angeles en ligne de mire.