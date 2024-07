JO 2024 : les fan zones, ces lieux qui rendent les épreuves olympiques accessibles à tous

information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 15:22

Écran géant pour retransmettre la cérémonie d’ouverture et les épreuves, animations sportives et culturelles, concerts, restauration… Plus de la moitié des communes de Seine-Saint-Denis accueillent une fan zone pendant ces Jeux olympiques. La Seine-Saint-Denis accueille une partie des Jeux, le village olympique, mais c'est aussi le département le plus pauvre de France métropolitaine, avec des habitants qui ne peuvent pas forcément acheter des places pour se rendre aux épreuves sportives. Comme l'explique Mélina Huet pour France 24, les fan zones permettent ainsi de rendre le sport accessible à tous.