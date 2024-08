information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 13:57

La para taekwondiste afghane concourrait jeudi au Grand Palais sous la bannière des réfugiés. Zakia Khudadadi, qui vit et s'entraîne en France depuis le retour au pouvoir des Taliban, rêvait de ces Jeux paralympiques. Elle les termine avec une médaille de bronze autour du cou et l'amour du public parisien, qui l'a soutenu tout au long de la journée. Elodie Radenac, journaliste à France 24 l'a suivi pendant un an, et revient sur cette soirée.