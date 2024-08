information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 10:17

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques s'est déroulée place de la Concorde, offrant un spectacle de près de 4 heures suivi par environ 10 millions de téléspectateurs en France et vu dans le monde entier. Musiciens, chanteurs et sportifs se sont succédé, créant un hymne à la mixité et à l'inclusion. Alexis Orchin et Arnaud Boursain, ont travaillé sans relâche pour que cette cérémonie voie le jour. Entretien