Jacques Martial, acteur : "Il y avait urgence à faire entendre à nouveau la pensée d'Aimé Césaire"

information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 11:22

Le comédien et metteur en scène Jacques Martial est l'invité du jour. Il jouait jusqu'à la semaine dernière au Théâtre de l'Épée de bois le texte "Cahier d’un retour un pays natal" d'Aimé Césaire. Dans une mise en scène éblouissante, Jacques Martial prête son corps et sa voix à l'oeuvre puissante du poète et intellectuel martiniquais, un document écrit entre 1936 et 1939 qui dénonce les thèses racistes de l’époque. Il reste, selon Jacques Martial, d'une fulgurante actualité.