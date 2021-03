France 24 • 22/03/2021 à 12:03

Direction les entrailles de la Terre, ce lundi, avec le volcanologue français Jacques-Marie Bardintzeff. Il rentre tout juste des pentes de l'Etna, en Sicile (Italie), le plus actif des volcans européens qui a fait la démonstration de sa puissance ces jours derniers. Nous vous emmenons aussi en Islande et en République démocratique du Congo. Entretien à propos de ces volcans qui fascinent et qui façonnent notre monde.