Israël : retour à la case Bibi ?

France 24 • 24/03/2021 à 20:07

Pour la quatrième fois en moins de 2 ans, les électeurs israéliens se sont rendus aux urnes ce mardi. Des élections législatives convoquées faute de majorité pour le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis plus d'une décennie et toujours pas assuré d'avoir les moyens de se maintenir. C'est dire si la société israélienne est tiraillée. Impression renforcée par les ennuis auxquels fait face Benjamin Netanyahu devant la justice, et qui donnent à ces vicissitudes électorales un enjeu particulier, comme un droit de vie ou de mort sur son avenir judiciaire.