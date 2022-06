information fournie par Boursorama • 15/06/2022 à 11:40

Les établissements financiers sont de plus en plus nombreux à exclure l'armement de leurs investissements. Mais la guerre en Ukraine est-elle en train de changer la donne ? Les explications de Luisa Florez, directrice des Recherches en Finance Responsable chez OFI AM.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

En savoir plus sur OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.