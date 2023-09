Irak :"à Kirkouk, l'équilibre démographique est très instable"

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 13:58

Depuis le samedi 2 septembre, la ville de Kirkouk, en Irak est en proie à des violences entre groupes de manifestants opposés et les forces de sécurité irakiennes. Les Arabes et les Turkmènes s’opposent au retour du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) dans la ville de Kirkouk, dont il avait été chassé en 2017. Pour David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue « Orients Stratégiques, auteur de « La République islamique d’Iran en crise systémique » (Ed L’Harmattan) et invité de France 24, "l’équilibre démographique est très instable, et historiquement il y a eu une politique d’arabisation sous Saddam Hussein pour laquelle les Kurdes demandent réparation et intégration de Kirkouk." Analyse.